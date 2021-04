Percorsi di Shopping Therapy e Cromoterapia in provincia di Messina: il negozio a Torregrotta che offre questo servizio, ecco quali sono i benefici e perché può essere utile in tempi di pandemia

8 Aprile 2021 10:34

Cosa sono la shopping therapy e la cromoterapia? Al negozio Fiore di Luna a Torregrotta, in provincia di Messina, la clientela può usufruire di questi percorsi benefici al momento degli acquisti

Smart working, diverse attività chiuse, tante limitazioni. La pandemia del Coronavirus ha modificato le nostre abitudini, qualcuno è riuscito ad adattarsi al cambiamento, per altri invece non è un periodo semplice da superare. Esiste però un modo per ridurre la malinconia e aumentare la felicità, la soluzione si chiama shopping therapy: secondo una ricerca condotta nel 2013 dagli studiosi della University of Michigan Ross School of Business (Stati Uniti) fare compere porterebbe tanti benefici nel combattere emozioni negative. A Torregrotta, in provincia di Messina, esiste un negozio che, complice la situazione difficile, ha scelto di venire incontro alla propria clientela offrendo un percorso di shopping therapy. La proprietaria Nelly Barrilà ha rivoluzionato la sua attività per avviare quella che considera un’idea di amore nei confronti delle donne, visto che lo shopping è anche un nemico della sedentarietà, uno stile di vita a cui purtroppo molti si stanno abituando ma che provoca serie problematiche fisiche. Ogni prodotto all’interno della bio-profumeria Fiore di Luna ha infatti una funzione terapeutica, è accompagnato da un foglietto illustrativo che esplica i benefici e l’utilizzo migliore a seconda dell’esigenze di una persona.

“Da 11 anni gestisco il negozio Fiore di Luna – spiega la titolare ai microfoni di StrettoWeb – , una bio-profumeria con diversi brand di bio-cosmesi e make up biologico, soprattutto di marche italiane, selezionati con attenzione dopo anni di ricerche. Ma non solo, io e mia madre siamo anche delle artigiane: io cucio e realizzo borse, pochette e numerosi accessori in ecopelle, articoli unici e molto ricercati, mentre mia madre realizza peluche anallergici per bambini acquistabili di persona oppure online. Da circa un anno ho deciso di rivoluzionare il mio store offrendo quel percorso chiamato shopping therapy affinché l’acquisto non sia fine a se stesso ma possa essere utile e benefico”. Inoltre, come spiegato da Nelly Barrilà, Fiore di Luna garantisce anche la cromoterapia, cioè una “medicina” alternativa che prevede l’uso di colori come terapia per la cura delle malattie: “nel nostro store ci sono dei reparti dedicati interamente ai colori. Una colonna ad esempio è dedicata al verde, che come la tonalità dell’armonia, oppure un’altra al colore nero che produce altri tipi di vantaggi”. Sono queste delle idee fantastiche di un’azienda che si sa adattare ai tempi e al cambiamento offrendo un servizio utile a favore della propria clientela.