Paura a Palmi nel giorno della Festa della Liberazione, frana sul monte Sant’Elia: la Protezione Civile lancia l’allarme, “prestare la massima attenzione” [VIDEO]

25 Aprile 2021 20:35

Paura a Palmi nel giorno della Festa della Liberazione, frana sul monte Sant’Elia. La Protezione Civile lancia l’allarme: “prestare la massima attenzione in quanto non si esclude una ulteriore caduta di massi ed elementi rocciosi pericolosi”

Paura a Palmi nel giorno della Festa della Liberazione a causa di una frana che ha interessato il monte Sant’Elia, nell’area metropolitana di Reggio Calabria. La Protezione Civile di Palmi scrive su facebook: “una frana di materiale roccioso si è manifestata oggi, 25 aprile 2021, sulla costa del monte Sant’Elia. Viene interdetto il transito sul sentiero del Tracciolino (per quanto di competenza del Comune di Palmi) e si rammenta che il transito nella strada della Marinella di Palmi è già sottoposto ad interdizione con ordinanza locale. Prestare la massima attenzione in quanto non si esclude una ulteriore caduta di massi ed elementi rocciosi pericolosi”. In basso il VIDEO della frana.