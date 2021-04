Milazzo: parere favorevole della Prima Commissione al bilancio di previsione 2021

5 Aprile 2021 18:38

Milazzo: la prima commissione presieduta da Valentina Cocuzza ha infatti espresso parere favorevole al documento contabile presentato dall’Amministrazione dopo i chiarimenti ricevuti

La prima commissione presieduta da Valentina Cocuzza ha infatti espresso parere favorevole al documento contabile presentato dall’Amministrazione dopo i chiarimenti ricevuti. A votare positivamente i consiglieri Cocuzza, Russo Lydia, Antonino Italiano, Piraino e Saraó (astenuti Crisafulli e Andaloro). “Ringrazio il sindaco e l’assessore Melina per il prezioso supporto – ha detto la presidente Cocuzza – I lavori di commissione si sono svolti in un clima di massima collaborazione fra tutti i componenti. Sono soddisfatta del lavoro fin qui svolto da questa amministrazione che, nonostante le difficoltà dovute dalla pandemia covid, ha saputo programmare un bilancio di “ritorno alla normalità”, cercando stabilità e buon senso. Ora sono sicura che in Aula la maggioranza voterà compatta e con senso di responsabilità a favore di questo incoraggiante strumento finanziario”. Domani sera intanto riprendono i lavori d’Aula in seduta ordinaria con gli ultimi argomenti iscritti nel precedente ordine del giorno.