Da Milano a Napoli scoppia la protesta degli ambulanti contro le chiusure: “siamo invisibili, nemici sociali”

6 Aprile 2021 16:16

Da Milano a Bari, passando per Imperia, Roma e Napoli: in tutta Italia divampa la protesta degli ambulanti contro le chiusure

Continuano, da diversi giorni e in diverse piazze d’Italia, le proteste dei venditori ambulanti contro le chiusure imposte dal governo Draghi per fronteggiare la pandemia di Coronavirus. Un settore messo alle strette dai mancati ritorni economici dovuti all’impossibilità di svolgere il proprio lavoro, al quale vengono a sommarsi ritardi nell’ottenimento di ristori che spesso non bastano a rendere meno gravoso l’impatto della crisi.