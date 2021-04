Meteo, le temperature massime nel giorno di Pasqua nello Stretto: +19°C a Reggio Calabria, +18°C a Messina

4 Aprile 2021 20:11

Meteo: le temperature massime registrate nel giorno di Pasqua in alcune località italiane. Nello Stretto +19°C a Reggio Calabria, +18°C a Messina

Nel giorno di Pasqua le temperature sono state sostanzialmente miti in Italia. Nello Stretto abbiamo avuto +19°C a Reggio Calabria, +18°C a Messina. Anche le temperature per il giorno di Pasquetta sono in aumento, con valori più piacevoli e temporaneamente verso le medie del periodo.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, 4 aprile 2021, in alcune località italiane: