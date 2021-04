Messina, intonaci pericolanti su viadotto nei pressi dello svincolo A20 di Brolo: intervengono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

21 Aprile 2021 23:36

Messina, intervento dei Vigili del Fuoco su un viadotto con intonaci pericolanti nei pressi dello svincolo di Brolo

Stasera alle 19,30 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti su un viadotto in prossimità dello svincolo autostradale A20 di Brolo, direzione Messina, per la rimozione di intonaci pericolanti. Ad intervenire è stata la squadra 8a del Distaccamento VF di Patti, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. La squadra ha messo in sicurezza il tratto che interessava il viadotto del consorzio autostrade siciliane. Sul posto è arrivata anche l’autoscala proveniente dalla Sede Centrale. Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco sono rientrati in sede.