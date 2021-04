Messina, vasto incendio a tarda notte nella zona sud: provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco [GALLERY]

18 Aprile 2021 11:53

Vasto incendio all’una di notte in un casolare di Santa Lucia sopra Contesse, quartiere nella zona sud di Messina: provvidenziale l’intervengo dei pompieri

Stanotte intorno alle ore 1 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un vasto incendio che ha coinvolto un casolare di tre piani a Santa Lucia sopra Contesse, un quartiere della zona sud della città. Il rudere è risultato abbandonato. La squadra 1a della sede centrale, coordinata dal capo reparto Antonino Giacoppo, è riuscita a spegnere il rogo dopo diverse ore e con il supporto delle autobotti e della autoscala provenienti in rincalzo dalla caserma Bevacqua. Fortunatamente non si registrano feriti o danni a terzi. Dopo aver bonificato la zona, le squadre hanno fatto rientro in sede.