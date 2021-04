Pasqua in quarantena per Matteo Renzi: “mia moglie, già vaccinata, ha contratto il Coronavirus”

6 Aprile 2021 18:06

Pasqua in quarantena per Matteo Renzi: la moglie del leader di Italia Viva, già vaccinata in quanto insegnante, ha contratto il Coronavirus

“Come sono stato a Pasqua? Così e così. Come molte famiglie abbiamo un problema di quarantena. Mio figlio di 18 anni si è preso il Covid, poi anche mia moglie, che però ha grinta ed è già pronta per insegnare. Io e l’altro mio figlio abbiamo dormito a Firenze“. È stata una Pasqua passata in quarantena quella di Matteo Renzi, come lo stesso leader di Italia Viva ha raccontato a “L’aria che tira” su La7. Il senatore toscano ha poi chiarito quanto accaduto alla moglie, già vaccinata in quanto insegnante, ma ugualmente colpita dalla malattia: “essendo un’insegnante mia moglie Agnese si è vaccinata con AstraZeneca, ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino, anche se in percentuale più bassa. – ha spiegato Renzi – Io non mi sono ancora vaccinato, ma dico di continuare a farlo“.