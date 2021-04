Incontri di natura e cultura a Messina: tre appuntamenti in Aprile

7 Aprile 2021 10:28

Messina: tre dirette social, tre libri e tre appuntamenti con gli autori

Tre dirette social, tre libri e tre appuntamenti con gli autori. Sono gli “Incontri di natura e cultura”, curati da Francesco Cancellieri, col patrocinio del Comune di Messina e in collaborazione con Feltrinelli Point Messina, in programma nel mese di aprile sulla pagina Facebook della libreria (https://www.facebook.com/feltrinellipointmessina). Presidente AssoCEA Messina (Associazione per lo Sviluppo SOstenibile e Centro di Educazione Ambientale), componente CNES Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e Referente Ambiente e Biodiversità Slow Food Sicilia, Cancellieri ha scelto tre “punti di vista” da cui indagare altrettante tematiche ambientali. Venerdì 9 aprile, alle ore 18, l’incontro è dedicato a “La Nobile Arte – Agricoltura, produzione di cibo e di paesaggio nell’Italia moderna” di Rossano Pazzagli (Pacini Editore) e Cancellieri ne discute con l’autore e con l’Assessore Dafne Musolino, Domenica Lucchesi e Sabrina Assenzio. Venerdì 16 aprile, sempre alle ore 18, sul tavolo c’è “Piccolo Manuale di Educazione Ambientale” di Antonello Fiore (Fralerighe Editore) e gli ospiti saranno Vincenzo Piccione, Giovanna Lucia Piangiamore e Sabrina Assenzio. Infine venerdì 23 aprile, stesso orario, su “Le leggi della Natura” di Giuliano Tallone (ETS Editore) all’incontro intervengono Ippolito Ostellino, Giuseppe Cuffari e Sabrina Assenzio.