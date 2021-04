Grave incidente sulla SS106 in Calabria: scontro tra due auto, due feriti in gravi condizioni [FOTO]

17 Aprile 2021 20:25

A causa di un incidente rallentamenti alla viabilità sulla SS106 radd Jonica a Corigliano Calabro in provincia di Cosenza

Si registrano dei rallentamenti alla viabilità a causa di un incidente, avvenuto sulla statale 106 Radd Jonica, nel comune di Corigliano Calabro, all’altezza del km14,000, in provincia di Cosenza. Il sinistro, le cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due autovetture, nell’impatto due persone sono rimaste gravemente ferite. Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino della sicurezza è stato istituito un senso unico alternato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento e per permettere la regolare transitabilità del tratto nel più breve tempo possibile.

Foto tratte dalla pagina fb “Basta vittime sulla SS106”