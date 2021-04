Gioventù Nazionale Calabria propone un Codice Etico da sottoporre e far firmare a tutti i tesserati

2 Aprile 2021 09:26

Calabria: il movimento giovanile di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, a margine del coordinamento regionale, tra i vari temi trattati, ha ritenuto prioritario dover porre al centro della propria azione politica, la trasparenza e la legalità

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, a margine del coordinamento regionale, tra i vari temi trattati, ha ritenuto prioritario dover porre al centro della propria azione politica, la trasparenza e la legalità. In virtù di questo il Presidente Regionale Giuseppe Vacalebre dichiara:

“Come già fatto, dal partito di Fratelli d’Italia riteniamo opportuno proporre a livello locale ed anche a livello nazionale un Codice Etico. Ci sono alcuni valori non negoziabili per il nostro Movimento giovanile, chi aderisce dovrebbe saperlo in anticipo, ma crediamo sia il caso, in questo momento storico, di essere ancora più incisivi. Ecco perché abbiamo deciso di proporre un Codice Etico da fare assimilare e firmare a tutti coloro che intendono fare parte del nostro Movimento”. Un tema su cui il nostro movimento non transige è l’integrità etica dei propri tesserati. La proposta è appunto quella di promuovere un codice etico da fare sottoscrivere ad ogni tesserato affinché si prenda l’impegno morale di sostenere i valori del nostro Movimento, nel rispetto della Costituzione e delle Leggi della nostra Nazione. Ecco perchè ci impegneremo di proporre il Codice Etico anche a livello Nazionale Legalità e Rispetto della Costituzione sono caratteristiche imprescindibili per chiunque voglia fare politica in Gioventù Nazionale, movimento abituato ad agire alla luce del sole e mettendoci la faccia per spirito di servizio alla Nazione ed alle nostre idee.