Ginnastica Ritmica, ottimi risultati anche per la Società Ginnastica Gebbione

1 Aprile 2021 10:52

Campionati Regionali Individuali Silver di Ginnastica Ritmica: le performance della Società Ginnastica Gebbione

Si sono svolte nelle giornate di sabato e domenica scorsi a Catanzaro, nel rispetto di rigide misure anticovid stabilite dalla Federazione Ginnastica d’Italia, i Campionati Regionali Individuali Silver di Ginnastica Ritmica, a cui hanno partecipato oltre 90 ginnaste in rappresentanza di undici società calabresi.

Di assoluto rilievo – per le medaglie vinte e la qualità tecnica delle esibizioni – la partecipazione della Società Ginnastica Gebbione, la quale ha partecipato alle competizioni in programma con una rappresentativa forte di quattordici ginnaste, ottenendo tutti i primi posti assoluti con ben nove medaglie d’oro in tutte le gare e categorie in cui le atlete della Gebbione hanno gareggiato. Per ciascuna categoria in gara le ginnaste hanno eseguito due prove, a corpo libero o utilizzando uno dei piccoli attrezzi quali fune, palla, cerchio e, dimostrando tutte, un’ottima impostazione tecnica ed un’ottima esecuzione degli elementi tecnici a corpo libero e con gli attrezzi, confermando così i progressi effettuati in questi mesi, frutto di sacrifici e grande lavoro in palestra.

Nella categoria LA allieve 2 (alla quale hanno partecipato ben 8 ginnaste provenienti da diverse società), la Società Gebbione ha conquistato tutti e tre i gradini del podio con al primo posto Alessandra Marcianò, al secondo posto Greta Costantino e al terzo posto Marta Borzumati. Nella categoria LA allieve 3 la vittoria è stata conquistata da Marianna Sergi (Soc. Gebbione); nella categoria LA junior 1 la vittoria questa volta è di Eleonora Pizzimenti (Soc. Gebbione); nella categoria LA junior 2 il primo posto per Angela Coletta (Soc. Gebbione); nella categoria LA junior 3 la vittoria è stata conseguita da Silvia Ferrara e secondo posto per Manila Nocera, entrambe ginnaste della Società Gebbione; nella categoria LB allieve il primo posto per Marianna Sergi (Soc. Gebbione); nella categoria LB senior vittoria di Ilenia Bruzzese (Soc. Gebbione); nella categoria LC senior doppietta della Società Gebbione con il primo posto di Claudia Crea e il secondo posto di Laura Rosace; altra doppietta per la Società Gebbione nella gara di LD categoria junior con il primo posto di Martina Principato e il secondo posto di Chiara Toscano.

Domenica 21 marzo u. s. sempre a Catanzaro si è disputato il Campionato Regionale di Sincrogym competitivo e la squadra allieve (otto/dieci anni) della Società Gebbione (ginnaste Marta Borzumati, Giorgia Macheda, Alessandra Marcianò, Asia Praticò, Ginevra Serpa e Matilde Surace) ha conquistato il titolo di Campione Regionale e medaglia d’oro. Le ginnaste della Gebbione hanno eseguito un esercizio collettivo e due esercizi a coppie.

Il Sincrogym è una specialità dove la Società Gebbione ha un’eccellente tradizione a livello di Campionati Italiani, basti ricordare la vittoria ottenuta a Rimini nel 2018 con la conquista del prestigioso Trofeo messo in palio dall’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi).

Nella giornata del 28 febbraio 2021, sempre presso la Palestra CONI di Catanzaro si è svolto il Campionato Regionale di Serie D a squadre. Anche in quell’occasione le rappresentative della Società Gebbione hanno primeggiato nelle varie categorie ottenendo ben tre titoli di Campioni Regionali come di seguito riportato:

Campionato LA categoria allieve: primo posto con le ginnaste Greta Costantino, Marianna Sergi e Sara Sergi;

Campionato LA Junior/Senior: primo posto con le ginnaste Ilenia Bruzzese, Angela Coletta, Silvia Ferrara e Manila Nocera; Campionato LB Junior/Senior: primo posto con le ginnaste Maria Condello, Noemi Cristiano, Caterina Frosinone, Martina Principato e Laura Rosace.

Tutti questi prestigiosi risultati evidenziano ancora una volta l’eccellente lavoro svolto dallo staff tecnico della Società Gebbione diretto dalla Prof.ssa Rosa Cristiano con le istruttrici Giovanna Timpano, Caterina Frosinone e Angela D’Agostino e le collaboratrici Maria Condello e Noemi Cristiano, e premiando i sacrifici di tutti, famiglie in primis, in un periodo così difficile e complicato. Grande soddisfazione da parte della dirigenza della Società Gebbione, del Presidente Carlo Chilà e del vice-presidente Prof. Maurizio Campagna, per le eccellenti prove eseguite da tutte le ginnaste, le quali saranno sicuramente protagoniste anche alle finali nazionali in programma a Rimini il prossimo giugno.