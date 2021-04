2 Aprile 2021 12:18

Coronavirus, focolaio all’interno del Catanzaro: dieci casi di positività nel gruppo squadra, la nota ufficiale del club giallorosso

Focolaio Covid al Catanzaro. Dieci positivi nel gruppo squadra. “La società US Catanzaro – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver ricevuto nella tarda serata di ieri gli esiti dei tamponi antigenici effettuati nell’ambito dei protocolli covid previsti dalla Figc, che hanno evidenziato dieci casi di positività nel gruppo squadra. Questa mattina, sempre in ottemperanza dei protocolli sanitari, verrà effettuato un nuovo giro di tamponi, i cui esiti si conosceranno nel pomeriggio. La società comunicherà tempestivamente ogni decisione in merito alla disputa della gara contro il Bisceglie, che potrà essere assunta soltanto all’esito dei test”.