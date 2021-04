Emergenza rifiuti Reggio Calabria: nuova discarica dietro la scuola Alvaro-Gebbione, la zona era stata appena ripulita [GALLERY]

9 Aprile 2021 18:18

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, si forma una nuova discarica dietro la scuola Alvaro-Gebbione: la zona era stata ripulita da qualche settimana

Continua l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Alla redazione di StrettoWeb è arrivata la segnalazione di una nuova discarica a cielo aperto che si è formata alle spalle della scuola Alvaro-Gebbione. Esatto, nella stessa zona di cui avevamo già dato segnalazione lo sorso 20 marzo, poi ripulita poco dopo. A distanza di circa 3 settimane, l’inciviltà dei cittadini, o per meglio dire dei famosi ‘lordazzi‘, ha colpito ancora. Buste di spazzatura, rifiuti di ogni genere, sacchetti ammassati e che finiscono per aprirsi e disperdere il loro contenuto in strada. Non c’è nemmeno il rispetto per uno dei plessi scolastici più importanti della zona sud della città, in cui probabilmente, molti di quelli che lasciano la propria busta di spazzatura, magari sono stati anche degli alunni in passato.