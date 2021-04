Cosenza, successo d’oro: vittoria in rimonta contro l’Ascoli e balzo in classifica, Kone si veste da eroe

2 Aprile 2021 17:00

E’ appena terminata la prima gara del 31° turno di Serie B tra Cosenza e Ascoli: riepilogo del match e nuova classifica

Una vittoria pesantissima! Il Cosenza si aggiudica lo scontro diretto contro l’Ascoli nella prima gara della 31ª giornata di Serie B, staccando lo stesso Ascoli e la Reggiana in classifica e avvicinandosi al Pordenone, in attesa ovviamente del resto del turno. Successo in rimonta per gli uomini di Occhiuzzi, che vanno sotto a causa del gol di Quaranta al 21′ ma riescono a pareggiare a ridosso dell’intervallo con il rigore di Tremolada. Il gol decisivo (e che gol!) lo realizza Kone, che sferra un tiro forte e preciso da lontanissimo e regala la gioia ai rossoblu in questo pomeriggio di Primavera. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE B, 31ª GIORNATA

VENERDI’ 2 APRILE

ore 15:00

Cosenza-Ascoli 2-1

ore 17:00

Pescara-Pisa 3-1

Frosinone-Reggiana 0-0

ore 19:00

Brescia-Pordenone

Chievo-Spal

Entella-Monza

Vicenza-Cittadella

Lecce-Salernitana

Venezia-Reggina

POSTICIPATA

Cremonese-Empoli

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 59 Lecce 52 Salernitana 51 Monza 50 Venezia 49 Cittadella 45 Spal 45 Chievo 44 Pisa 40 Brescia 39 Frosinone 39 Vicenza 38 Reggina 37 Cremonese 36 Pordenone 34 Cosenza 32 Reggiana 30 Ascoli 28 Pescara 26 Entella 21



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 20 reti Mancuso (Empoli) 15 reti Forte (Venezia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Aye (Brescia) 10 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti Aramu (Venezia) 9 reti Marconi (Pisa) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Valoti (Spal) 8 reti Bajic (Ascoli) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (32ª GIORNATA)

LUNEDI’ 5 APRILE

ore 12:30

Pordenone-Entella

ore 15:00

Ascoli-Vicenza

Cittadella-Reggina

Cosenza-Cremonese

Empoli-Chievo

Monza-Pescara

Pisa-Lecce

ore 17:00

Reggiana-Brescia

ore 19:00

Spal-Venezia

ore 21:00

Salernitana-Frosinone