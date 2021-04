Cosenza: nuovo impianto di illuminazione lungo la strada statale 106 [FOTO]

2 Aprile 2021 17:35

Anas: nuovo impianto di illuminazione lungo la strada statale 106 ‘jonica’, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza

Continua l’attività di manutenzione degli impianti tecnologici, avviata da Anas sulle strade statali della regione Calabria. E’ stato messo in funzione il nuovo impianto di illuminazione in corrispondenza dello svincolo di Schiavonea, precisamente al km 16,300, nel comune di Corigliano Rossano. Nel dettaglio, i lavori, avviati lo scorso 29 marzo, hanno riguardato la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con Led di ultima generazione con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare la gestione degli impianti di illuminazione, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci L’intervento testimonia il rapporto di collaborazione e sinergia tra Anas e il comune di Corigliano Rossano, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale in corrispondenza dell’importante snodo stradale.