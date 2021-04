5 Aprile 2021 18:14

Cosenza: uomo originario di Acri e residente a Castrolibero morto dopo l’inoculazione di un vaccino anti-Covid

Un uomo originario di Acri e residente a Castrolibero, in provincia di Cosenza è morto dopo l’inoculazione di un vaccino anti-Covid. La Magistratura ha deciso di aprire un’inchiesta. Anche in questo caso non ci sono elementi per permettere di individuare la correlazione tra il farmaco e il decesso, saranno le autorità scientifiche a fare i controlli e le verifiche del caso.