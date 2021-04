Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria morti due ultra 80enni. Superati i 12 mila vaccini, il bollettino dell’ospedale

2 Aprile 2021 20:30

La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si sono registrati due decessi. Si tratta di due uomini di 82 e 84 anni, entrambi affetti da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto l’Ospedale. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 12.095. Di queste, 7.650 sono prime dosi, 4.445 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 247 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 2 sono risultati positivi al test. In seguito a 8 ricoveri, 6 dimissioni, una dimissione all’Ospedale di Gioia Tauro e un trasferimento dai reparti di degenza alla Terapia Intensiva, sono 89 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 33 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 30 in Pneumologia, 19 in Medicina d’urgenza, 1 in Ostetricia e Ginecologia e 6 in Terapia Intensiva.