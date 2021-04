Coronavirus, l’indice Rt della Calabria scende a 1.33. Quello della Sicilia è 1.08

2 Aprile 2021 16:14

Coronavirus, sono 11 le Regioni con il valore Rt puntuale sopra 1

Sono 11 le Regioni con il valore Rt puntuale sopra 1 – secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute presentato oggi – il parametro della replicabilita’ del virus che ora si associa all’incidenza dei contagio in rapporto alla popolazione (250 per 100mila abitanti) per determinare lo stato di ‘salute’ di una regione e le relative decisioni su chiusure o aperture. Sul podio delle performance peggiori la Valle d’Aosta con 1.52, seguita da Calabria e Campania a pari merito con 1.33. Le tre regioni piu’ virtuose l’Abruzzo, l’Umbria e l’Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano tutte con valori attorno all0.8.

Ecco di seguito la tabella con gli Rt delle Regioni.