Coronavirus, arrivate a Pratica di Mare le 1.3 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca annunciate da Figliuolo

2 Aprile 2021 11:59

Pasqua all’insegna delle vaccinazioni: arrivate a Pratica di Mare 1.3 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca annunciate dal commissario Figliuolo

Sarà un weekend di Pasqua da passare all’insegna delle vaccinazioni. Le Regioni possono finalmente programmare al meglio i prossimi step relativi alle vaccinazioni del fine settimana grazie alle 1.3 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca arrivate in mattinata presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare. Mantenuta la ‘promessa’ del commissario per l’emergenza covid in Italia, Francesco Paolo Figliuolo, che aveva dato l’annuncio dell’arrivo delle dosi entro la giornata di oggi. Dopo lo stoccaggio e la divisione in quote, a partire dalle 13.30 è in programma la distribuzione alle regioni da parte dei mezzi della Difesa. In questo modo si potrà aumentare il numero delle vaccinazioni giornaliere che ha raggiunto il livello stabilito. L’annuncio è arrivato, attraverso Twitter, dal ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini: “il nuovo piano vaccinale funziona e le Regioni, seguendo le indicazioni del governo, hanno iniziato a correre. Abbiamo superato la soglia delle trecentomila inoculazioni al giorno“. Le prime 200.000 dosi arrivate oggi saranno subito inviati negli hub del Lazio che altrimenti, come aveva dichiarato l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato, avrebbero dovuto fermarsi.