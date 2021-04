Coldiretti Calabria: “la vittoria di Tropea primo borgo d’Italia da linfa ai nostri fantastici borghi”

5 Aprile 2021 11:22

Tropea primo bordo d’Italia, la nota di Franco Aceto Presidente della Coldiretti Calabria

“Con grande orgoglio e soddisfazione – afferma in una nota Franco Aceto Presidente della Coldiretti Calabria – accogliamo la vittoria di Tropea primo borgo d’Italia 2021. Continuiamo ad insistere che i nostri borghi, sono il simbolo non solo della grande creatività, tradizione, qualità e sicurezza alla base del successo del Made in Calabria, ma un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. Borghi – insiste –che hanno ampi margini di accoglienza residenziale in un paesaggio fortemente segnato dalle produzioni agricole, dalle colline pettinate dai vigneti agli ulivi secolari, dai casali, agriturismi,centri storici, mare e montagna che raccontano la bellezza della Calabria. Abbiamo l’occasione per stimolare la vacanza nei borghi perchè rappresentano un esempio di turismo sostenibile prezioso per la nostra Regione che, se adeguatamente valorizzato, può diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale dopo la crisi causata dall’emergenza sanitaria. Complimenti a Tropea e ai suoi cittadini/e per averci regalato questo sogno!”.