Cittadella-Reggina 1-1, le pagelle di StrettoWeb: Situm a suo agio in terra veneta, Cionek croce e delizia

5 Aprile 2021 17:12

E’ appena terminato il match del Tombolato tra il Cittadella di Venturato e la Reggina di Baroni: le pagelle di StrettoWeb

Un 1-1 con qualche rimpianto per la Reggina, che pareggia a Cittadella dopo una grande partita. Gli amaranto pagano l’errore ad inizio ripresa che li porta all’immeritato svantaggio, ma ci pensa Bianchi con una zampata a ristabilire i conti. L’impressione è che nel finale la partita si potesse vincere, ma manca il colpo vincente oltre a qualche cambio forse troppo tardivo. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Nicolas 6 – Ordinaria amministrazione, chiamato poco in causa. Sul gol non può nulla.

Delprato 6.5 – Prestazione di contenimento, ma è impeccabile e ordinato.

Cionek 6 – Da 7 nel primo tempo, poi si fa uccellare troppo facilmente da Tsadjout in occasione del gol del momentaneo vantaggio. Recupera con l’assist a Bianchi sul pari.

Stavropoulos 6.5 – Ennesima conferma. La difesa, a parte l’errore sul gol, non sbaglia praticamente nulla. Linea alta, anticipo e massima attenzione. Ancora in crescita.

Di Chiara 6+ – Spinge più di Delprato e ci prova anche da fuori, partita sufficiente.

Bianchi 7 – Solito motorino instancabile in mezzo al campo: aggredisce, ruba la sfera, si inserisce, mette palloni in mezzo e… fa gol.

Crisetig 6.5 – Solita prestazione ordinata e importante. Il centrocampo amaranto è superiore, anche per merito suo.

Micovschi 6 – Davanti è quello meno pericoloso: quando gioca a destra fa sempre la stessa cosa, sbagliando sistematicamente il cross. Ha però il merito di mettere in mezzo il calcio piazzato che produce il gol del pari.

Edera 6 – Osa di più, così come a Venezia, e per questo sbaglia anche, ma va bene. Deve credere di più in se stesso, lo hanno detto anche Baroni e Taibi. La dimostrazione? Su quel pallone a un centimetro dalla porta che poteva essere appoggiato in rete. Per questo mezzo voto in meno.

Situm 6.5 – Tra i quattro davanti è il più in palla, si vede che è in forma e ha dato continuità alla prestazione di Venezia. Fa tutto bene, dai ripiegamenti alla pericolosità offensiva. Si guadagna la punizione del gol.

Montalto 6.5 – Si sbraccia molto, lottando bene coi difensori ospiti. Provoca due ammonizioni nel finale, ma i palloni in mezzo – specie nel primo tempo – non sono precisi per lui e non può creare pericoli.

All. Baroni 6 – L’atteggiamento iniziale è giusto, se la gioca in maniera aggressiva e si vede che la squadra ha “benzina”. Superiorità netta specie nel primo tempo, ma paga quel gol inaspettato e a freddo. Mezzo voto in meno per i cambi troppo tardivi: nel finale gli attaccanti erano stanchi e la partita si poteva vincere.

dal 71′ Bellomo 6 – Verticalizza più dei compagni: oggi sarebbe servito come il pane specie nel primo tempo, quando i palloni messi in mezzo erano stati tanti, ma il 90% imprecisi.

dall’86’ Denis sv

dall’86’ Rivas sv

dall’86’ Liotti sv