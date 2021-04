Caso Denise Pipitone, slitta la comunicazione del gruppo sanguigno: data e orario dell’annuncio

6 Aprile 2021 13:05

Caso Denise Pipitone, slitta la comunicazione del gruppo sanguigno di Olesya Rostova: la puntata andrà in onda domani sera

Era atteso per ieri, è stato spostato ad oggi ma andrà in onda domani. Incredibile ma vero, slitta nuovamente la comunicazione del gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa che ha riacceso i riflettori sul caso Denise Pipitone. L’Italia sta seguendo con grande pathos i nuovi sviluppi del caso della piccola scomparsa nel settembre 2004 da Mazara del Vallo, in circostanze ancora oggi avvolte dal mistero. La somiglianza dei tratti somatici con Piera Maggio, ma anche alcuni punti in comune fra la storia della ragazza e quella della scomparsa di Denise, hanno alimentato fortemente la speranza. E la tv russa ha fiutato un importante ritorno in termini di audience.

La comunicazione del gruppo sanguigno, possibile attraverso un banale messaggio WhatsApp, verrà data in tv sul primo canale russo, nella serata italiana di domani alle ore 19:00, con o senza la presenza dell’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, invitato in collegamento per un confronto con la ragazza, ma che oggi ha lanciato un duro ultimatum alla rete televisiva russa dicendosi contrario a partecipare alla spettacolarizzazione mediatica del caso.