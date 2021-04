Caso Denise Pipitone, comunicato il gruppo sanguigno all’avvocato Frazzitta: c’è l’ok alla partecipazione al programma tv

6 Aprile 2021 17:25

La comunicazione tanto attesa è finalmente arrivata. La dura presa di posizione dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha dato l’esito sperato: il legale di Olesya Rostova ha comunicato il gruppo sanguigno della ragazza, dunque come promesso, Frazzitta parteciperà alla puntata che verrà registrata oggi (e mandata in onda probabilmente domani) di ‘Lasciateli parlare’, lo show tv russo che si è occupato del caso Denise Pipitone. L’avvocato, in collegamento da Marsala, sottoporrà alcune domande alla ragazza russa, molto somigliante a Piera Maggio, riguardo il suo passato e dei possibili ricordi legati all’Italia.

“Ho appena ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi. – ha spiegato l’avvocato Frazzitta all’Ansa – A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda domani. Ma non posso dire nulla nel merito”. Ovviamente in merito ai dettagli del gruppo sanguigno dovrà essere mantenuto il massimo riserbo fin quando la trasmissione tv, come da accordi, non lo comunicherà durante la puntata. “Ho l’embargo sul contenuto – ha sottolineato ancora Frazzitta – posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare. Acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà trasmesso la tarsmissione. Abbiamo ricevuto da parte dell’avvocato una mail di cooperation e di collaborazione, quello che ci aspettavamo e quindi parteciperò. Altro non posso dire”.

“Auguro ai genitori di Denise di trovare finalmente conforto dopo tanti anni di attesa. Se la giovane russa sia o no Denise ce lo dirà la scienza. Se accerteranno che è lei, saremo pronti ad accoglierla tra di noi“, è quanto ha dichiarato Antonella Marino, dirigente scolastico dal 2014 dell’Istituto comprensivo “Luigi Pirandello” di Mazara del Vallo, del quale fa parte la scuola materna “Gianni Rodari” di piazza Macello che frequentava la piccola Denise Pipitone nell’anno in cui è scomparsa.