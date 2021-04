Caso di Coronavirus nella Pallacanestro Viola: richiesto il rinvio della gara contro Formia

7 Aprile 2021 16:16

Riscontrato un caso di Coronavirus nella Pallacanestro Viola: la società calabrese ha chiesto il rinvio della gara del weekend contro Formia

I tifosi della Pallacanestro Viola potrebbero dover aspettare una settimana in più, oltre alla pausa del weekend di Pasqua, per rivedere in campo la squadra neroarancio. Il motivo? Un caso di Coronavirus all’interno del gruppo squadra, prontamente comunicato dalla società. La Viola, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la notizia ed ha chiesto il rinvio della gara contro Formia: “la Pallacanestro Viola comunica che uno degli atleti tesserati è risultato positivo al test anti-Covid. La società ha pertanto ritenuto opportuno chiedere alle organizzazioni competenti il rinvio del match casalingo di domenica contro Formia. La società laziale ha già dato parere positivo al rinvio della partita“.