Buona Pasqua 2021 al tempo del Coronavirus: le IMMAGINI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

3 Aprile 2021 16:00

Buona Pasqua 2021 al tempo del Coronavirus: ecco tante immagini da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Essa celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. Quest’anno, come nel 2020, le celebrazioni risentono delle restrizioni anti-Coronavirus. Tra i simboli pasquali ricordiamo: la cenere, simbolo di penitenza, digiuno, carità, oltre che della transitorietà della vita terrena. Con essa, che prepara alla Pasqua, viene cosparso il capo dei fedeli nelle celebrazioni del Mercoledì successivo al Martedì Grasso. Il fuoco rappresenta la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte. Emblematico il rito del fuoco nuovo e dell’accensione del cero, simbolo del Cristo, luce che illumina le genti. La sua accensione rappresenta la Resurrezione, il passaggio dalle tenebre alla luce divina. La data della Pasqua, variabile di anno in anno secondo i cicli lunari, cade la domenica successiva al primo plenilunio di primavera, determinando anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e la Pentecoste.

Buona Pasqua 2021, nella gallery in alto varie immagini da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Pasqua al tempo del Coronavirus.