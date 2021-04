Buona Pasqua 2021 al tempo del Coronavirus: FRASI, PROVERBI e CITAZIONI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

3 Aprile 2021 15:30

Buona Pasqua 2021 al tempo del Coronavirus: ecco tante frasi da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Essa celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. Quest’anno, come nel 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus tutti i riti della Settimana Santa sono stati o annullati o celebrati senza fedeli.

Buona Pasqua 2021, in basso varie frasi, proverbi e citazioni da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Pasqua al tempo del Coronavirus.