Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele da ieri pomeriggio

7 Aprile 2021 11:09

Berlusconi, dopo una visita di controllo si è deciso di sottoporlo ad alcuni accertamenti

Silvio Berlusconi, confermano fonti di Forza Italia, e’ ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. Dopo una visita di controllo si e’ deciso di sottoporlo ad alcuni accertamenti. L’ex premier che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ha raggiunto l’ospedale in elicottero. Il Cavaliere era stato ricoverato lo scorso 24 marzo, a darne la notizia fu il suo avvocato Federico Cecconi che parlo’ di un adeguamento della terapia per l’ex presidente del Consiglio.