7 Aprile 2021 10:08

Anastasi: “contento che l’Ufficio periferico INPS di Caulonia nei prossimi giorni sarà nuovamente riaperto al pubblico e riprenderà le normali ed ordinarie attività di erogazione dei propri servizi”

“Sono lieto di poter constatare che l’Ufficio periferico INPS di Caulonia nei prossimi giorni sarà nuovamente riaperto al pubblico e riprenderà le normali ed ordinarie attività di erogazione dei propri servizi. Sono trascorsi quasi quattro mesi dalla decisione da parte della direzione generale dell’INPS di chiudere lo sportello, ed in questo lasso di tempo sono state intraprese numerose azioni affinché il disservizio causato all’utenza potesse essere colmato.

L’impegno profuso dal sottoscritto, con incontri con i dirigenti regionali della Calabria in particolar modo con l’Ing. Giuseppe Greco, che ancora una volta di ringrazio per il suo interessamento, unitamente allo sforzo del Movimento Officina delle Idee nelle persone dei consiglieri comunali Cagliuso, Commisso, Ierace e Lancia, il quale ha prontamente reso pubblico il disservizio nei confronti della numerosa utenza territoriale, ha finalmente portato un giusto riconoscimento. Siamo pertanto felici del risultato raggiunto, ringraziamo la dirigenza dell’INPS la quale si è dimostrata incline al dialogo e alla risoluzione della problematica emersa. Dal canto mio e con supporto del Movimento Officina delle Idee continueremo a monitorare nei prossimi giorni gli eventi affinché si giunga al più presto alla normalità erogazione dei servizi”. E’ quanto scrive in una nota Marcello Anastasi, Consigliere regionale e Capogruppo di “Io resto in Calabria”