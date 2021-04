Alma Patti Basket, infortunio al ginocchio per Claudia Coppolino

2 Aprile 2021 11:03

Infortunio al ginocchio per la cestista dell’Alma Patti Basket Claudia Coppolino: sarà assente per la partita di domani

Alma Patti Basket comunica di aver disposto tutti gli esami necessari per conoscere la natura dell’infortunio accorso a Claudia Coppolino, costretta ai box per un brutto movimento che interessato il ginocchio destro in allenamento. L’atleta ha già effettuato una prima visita ortopedica ed è stata sottoposta a risonanza. In attesa dell’esito la società comunica l’indisponibilità della giocatrice per la gara di sabato 3 aprile contro Fe.Ba Civitanova Marche. A Claudia, giocatrice che sta interpretando splendidamente il suo primo anno in Serie A2, tutta l’Alma Patti rivolge i migliori in bocca al lupo per l’esito dell’esame.