A20 Messina-Palermo, nuovi manti stradali per gli svincoli: nessuna interdizione ai mezzi di soccorso

7 Aprile 2021 16:26

A20 Messina-Palermo, l’amministrazione di Autostrade Siciliane rammenta che le interdizioni al transito non interessano i mezzi di soccorso

In relazione agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che si stanno tenendo sull’autostrada A20 Messina-Palermo e in particolare alle chiusure stradali previste per la realizzazione dei nuovi tappetini stradali per gli svincoli di Patti, Rometta, Milazzo e Barcellona P.G. (già comunicate con nota stampa del 28 marzo 2021), l’amministrazione di Autostrade Siciliane rammenta che le interdizioni al transito non interessano i mezzi di soccorso, il cui transito è dunque consentito e garantito come di norma.