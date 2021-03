Vaccini in Sicilia, Musumeci: “immunizzare i siciliani per uscire da questo inferno”

9 Marzo 2021 13:43

Vaccini in Sicilia, le parole di Nello Musumeci presidente della Regione Siciliana

“Sono qui per esprimere il mio apprezzamento al personale dell’Asp e della Protezione civile regionale per la celerita’ con cui, in pochi giorni, hanno allestito questo importante hub, pronto ad accogliere migliaia di messinesi al giorno per ricevere il vaccino. La Regione non si fa cogliere impreparata: speriamo che le fiale arrivino presto e nella quantita’ necessaria. Prima immunizziamo i siciliani e prima usciamo da questo inferno“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a conclusione di un sopralluogo al cantiere in cui si sta allestendo il punto-vaccini a Messina che sara’ operativo nelle prossime ore. Prima il presidente Musumeci si era recato alla Real Cittadella della Falcata, monumento che il suo governo si e’ impegnato a recuperare. Accompagnato dalla soprintendente per i Beni culturali di Messina Mirella Vinci, dal dirigente del Genio civile Nicola Alleruzzo, dal segretario generale dell’Autorita’ di sistema portuale dello Stretto Domenico La Tella e dallo storico Franz Riccobono, il governatore ha preso visione dell’area in cui ricade quel che resta dell’antica fortezza e delle azioni di recupero necessarie per la tutela e la valorizzazione dell’intera area, fortemente degradata. A Messina si partira’ domani con l’attivazione dell’hub vaccinale di massa nell’ex Fiera: nel padiglione 7 saranno somministrate le prime dosi. Il centro accogliera’ migliaia di messinesi, a cominciare dal comparto della giustizia. Previsti due parcheggi: il primo per l’utenza con ingresso appositamente aperto per l’occasione e gia’ asfaltato, il secondo esclusivamente per il personale sanitario sara’ invece quello che affaccia sul mare.