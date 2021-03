Vaccini in Calabria, alla scoperta dell’Hub di Delianuova: da lunedì si parte con il personale scolastico [FOTO E VIDEO]

20 Marzo 2021 22:41

E’ stato fatto un grande lavoro a Delianuova per attivare l’Hub vaccinale, è un messaggio di speranza ed un’ottima notizia per i Comuni limitrofi immersi nel cuore dell’Aspromonte

Una struttura all’avanguardia per permettere le vaccinazioni anche in provincia di Reggio Calabria e garantire un servizio rapido ed efficiente. E’ stato fatto un grande lavoro a Delianuova per attivare l’Hub vaccinale, un’ottima notizia per tutti i Comuni limitrofi e immersi nel cuore dell’Aspromonte. Un modo per non far sentire alcun abitante abbandonato al proprio destino, soprattutto in questo momento di pandemia del Coronavirus, un nemico davvero tosto da superare e dal quale ancora sembra lontano separarsi. “I talenti nella città di Delianuova ci sono sempre stati e si sono sempre distinti e sempre più si sono diffusi ed è molto importante il riconoscimento dell’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a realizzare, per un piccolo paese come Delianuova, il punto di riferimento dei paesi pre-aspromontani, di un centro vaccinale per la somministrazione anti Covid-19”, ha affermato in una nota il Dott. Domenico Fedele.

Il presidente del Comitato di Delianuova è uno degli artefici del grande successo e ringrazia tutti gli enti che hanno partecipato alla realizzazione: “questo, per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita del centro vaccinale di Delianuova, in primis tutti mastri e le risorse di Delianuova, fabbri, pittori, falegnami, operai che in pochi giorni, in sinergia con la Croce Rossa comitato di Delianuova, con spirito di sacrificio hanno collaborato per la realizzazione di un centro all’avanguardia che dà lustro a tutta la CRI Regionale, alla Comunità Deliese e a tutti i paesi limitrofi. Ringrazio anche i commissari prefettizi del Comune di Delianuova, e il dirigente scolastico per la concessione dei locali, senza di loro, tutto questo non poteva essere realizzato, nonché l’ASP di Palmi per aver voluto con convinzione l’istituzione del punto anti Covid-19 proprio nella nostra città. È importante che i ringraziamenti si estendano a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo progetto perché tutti insieme abbiamo dimostrato di essere una squadra”.

“La Cri di Delianuova è cresciuta nei suoi servizi, nella capacità di attivare nuove opportunità, obiettivi e ulteriori sfide – conclude il Dott. Fedele – . Per questo il merito va a tutti i volontari che con passione, dedizione, spirito di sacrificio e umiltà, ogni giorno, in tutte le tipologie di servizio che devono svolgere, mettono il massimo dell’impegno quotidiano. Grazie all’impegno costante, il Comitato Cri di Delianuova ha acquisito esperienze e nuovi obiettivi da raggiungere, proiettando l’intero gruppo ad avere merito e riconoscenza da parte di tutti sia per le sue attività in ambito sanitario che di protezione civile, nonché per la costruzione e la realizzazione del centro vaccinale che è stato completato con successo ed è diventato un degno esempio di qualità e professionalità”. Insomma, adesso le vaccinazioni sono pronte ad iniziare. Da lunedì sarà subito il turno del personale scolastico, si tratta di uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, ma comunque un enorme segnale di speranza per Delianuova e i suoi abitanti. In alto le FOTO con gallery scorrevole a corredo dell’articolo, di seguito il link del VIDEO con le riprese all’interno della struttura.