Uova di Pasqua in regalo a tutti i bambini delle Primarie di Brancaleone e Bruzzano Zeffirio [FOTO]

24 Marzo 2021 16:44

Nella giornata di ieri 23 Marzo e oggi 24 Marzo 2021, la nota impresa del settore Informatico Yep Lab con sede a Brancaleone Marina ha fatto donazione di uova di cioccolato ai bambini delle scuole Primarie di Brancaleone e Bruzzano Zeffirio, l’operazione si è svolta alla presenza di insegnanti e personale dei rispettivi plessi scuola che hanno poi provveduto alla distribuzione nelle classi. I titolari dell’impresa hanno coinvolto le Pro Loco di Brancaleone e Bruzzano Zeffirio che hanno gestito la logistica dell’iniziativa, che ha avuto come scopo regalare un momento di gioia e condivisione con i bambini delle due comunità. Ogni uovo di cioccolato è stato corredato da un bellissimo messaggio di speranza; Carissimi bambini e bambine, carissimi genitori, sta per arrivare la Pasqua e anche quest’anno ha un sapore un po’ diverso. Volevamo comunque inviarvi con tutto il cuore un augurio sincero. Visto il periodo che stiamo vivendo non possiamo essere noi personalmente a consegnare questi piccoli pensieri ma le vostre maestre lo faranno al posto nostro. Forza bambini! Siamo sicuri che tutto tornerà presto alla normalità! Abbiamo pensato di rendere questo periodo di festa che dovremo purtroppo, passare in casa, un po’ piu’ dolce! A tutti voi, insieme alle vostre famiglie, auguriamo di trascorrere questo periodo pasquale riscoprendo il piacere di fare le piccole cose. Col desiderio di tornare quanto prima ad una normalità tanto attesa, che sicuramente impareremo ad apprezzare di più! (Un particolare ringraziamento va alle Proloco di Brancaleone e Bruzzano per la fattiva collaborazione prestata in occasione di questa nostra iniziativa)

I promotori ringraziano il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Brancaleone/Africo per aver accolto con grande entusiasmo questa iniziativa, che si è svolta secondo le misure anti-covid previste dal regolamento scolastico. Una bella iniziativa che dimostra ancora una volta l’importanza data ai bambini nell’era della pandemia che ha costretto i più piccoli a enormi sacrifici, Didattica a Distanza, aperture a singhiozzo, stop di iniziative e festeggiamenti consueti in questo periodo di restrizioni. Grande soddisfazione viene espressa sui social in queste ore da parte dei genitori che hanno ringraziato tutti in protagonisti di questo nobile gesto che sicuramente sta regalando uno spiraglio di speranza e di gioia a tutti i bambini.