Trovato in possesso di oltre 200 grammi di marijuana: arrestato pregiudicato di Decollatura

10 Marzo 2021 17:19

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Soveria Mannelli, unitamente alle Stazioni di Carlopoli e Decollatura traevano in arresto un 49enne di Decollatura per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Alle prime luci dell’alba di oggi, 10 marzo 2021, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Soveria Mannelli, unitamente alle Stazioni di Carlopoli e Decollatura, coadiuvati dall’unità cinofila dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Calabria” di Vibo Valentia, nel corso un servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti, traevano in arresto un 49enne di Decollatura per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie a Manco, un pastore belga antidroga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, venivano recuperati oltre 200 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultati all’interno di un contenitore in metallo nascosto sottoterra, a circa 40 cm di profondità. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà sottoposta alle analisi del caso per l’accertamento del principio attivo. Il soggetto verrà sottoposto a giudizio per direttissima davanti al Tribunale di Lamezia Terme. La sostanza oggi sequestrata avrebbe consentito la produzione di oltre 200 dosi e un guadagno sul mercato di più di 2000 euro.