Reggio Calabria: no alla violenza sulle donne, inaugurata la panchina rossa in via Cassino [FOTO e INTERVISTE]

7 Marzo 2021 18:41

Reggio Calabria: in via Cassino è stata inaugurata la panchina rossa installata nella piazzetta antistante l’asilo nido comunale Il Piccolo Principe. Immagini e video

E’ stata inaugurata questo pomeriggio in via Cassino a Reggio Calabria la panchina rossa installata nella piazzetta antistante l’asilo nido comunale Il Piccolo Principe. L’evento, promosso dalla Rete “25 Novembre… e oltre” e dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si inserisce in un progetto più ampio dell’Amministrazione Comunale e simboleggia il rifiuto della violenza nei confronti delle donne e della violenza di genere e l’attenzione sulle tematiche quali la tutela dei minori ed il contrasto agli stereotipi di genere. Continua così la campagna di sensibilizzazione e di monito contro la violenza di genere ed in favore delle pari opportunità che la comunità e le istituzioni sono chiamate a sostenere. in alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.