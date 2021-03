Reggio Calabria, recintata la buca in via Gaetano Sardiello dopo la recente segnalazione [GALLERY]

20 Marzo 2021 17:54

Reggio Calabria, recintata la buca presente in via Gaetano Sardiello a poche ore dalla segnalazione pubblicata da StrettoWeb

Ogni tanto le lamentele dei cittadini vengono ascoltate da chi di dovere. Ieri sera StrettoWeb aveva dato voce alle lamentele dei cittadini residenti in zona Gebbione che segnalavano, con esasperazione, la buca presente in via Gaetano Sardiello, ex viale Aldo Moro traversa Iª Nicolò. Larga e profonda, oltre che segnalata alla buona e ricolma di spazzatura, la buca metteva a rischio l’incolumità di cittadini e veicoli che transitavano nella discesa, specialmente di notte. Nella mattinata odierna, alcuni addetti alla manutenzione si sono presentati sul posto e hanno provveduto a delimitare la buca con una rete arancione da cantiere e un nastro bianco e rosso. Certo, la buca è ancora presente, ma quantomeno adesso è impossibile caderci dentro. È un inizio…