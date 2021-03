Reggio Calabria, Don Giovanni Zampaglione consegnerà la “Corona contro il virus” e la “Medicina di S.Giuseppe” a tutti i papà il prossimo 21 marzo

9 Marzo 2021 11:38

Reggio Calabria: nuova iniziativa portata avanti da don Giovanni Zampaglione, parroco di Marina di S.Lorenzo e Roghudi

Altra iniziativa portata avanti da don Giovanni Zampaglione, parroco di Marina di S.lorenzo e Roghudi. Si tratta di una proposta della casa editrice Mimep Docete di Milano. Praticamente in una confezione “indovinata” c’e’ all’interno un Rosario. “In questi mesi difficili e fragili- sottolinea il parroco Don Giovanni Zampaglione- segnati da tanta paura c’e’ una medicina secolare, sempre attuale per alleviare il male ed e’ la preghiera del Rosario. All’interno della confezione , accanto al Rosario c’e’ un “bugiardino” nel quale sono spiegati gli scopi di questa “cura”: quando deve essere somministrata, il prima e dopo l’assunzione, le modalita’ dell’assunzione, le contraindicazioni e i possibili effetti indesiderati e alcune informazioni aggiuntive.Completano la scatola (tipo farmaco) un libretto ove sono contenute delle preghiere in tempo di epidemia e diverse immagini dei santi con le preghiere di supplica per la guarigione. Invito le mie Comunita’ di Roghudi e Marina di S.Lorenzo e ogni buon cristiano di buona volonta’- ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione – a pensare alla salute dell’anima ( oltre che quella del corpo) e a pregare ogni giorno con il rosario con costanza in quanto fa bene allo Spirito e anche al corpo”. Don Giovanni Zampaglione consegnera’ ( oltre la Lettera Apostolica “Patris Corde” di Papa Francesco) la “Corona contro il virus” e la “Medicina di S.Giuseppe” a tutti i papa’ presenti giorno 21 marzo.