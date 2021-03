Reggio Calabria: grande successo della masterclass di Davide Destefano della Gelateria Cesare con il webinar sul sorbetto al bergamotto [FOTO e VIDEO]

10 Marzo 2021 23:22

Grande successo della masterclass di Davide Destefano della Gelateria Cesare con il webinar sul sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria con oltre 18 paesi collegati

Non solo Italia, ma anche utenti di Argentina, Austria, Brasile, Canada, Cina, Germania, Grecia, Israele, Libano, Messico, Polonia, Regno Unito, Romania, Singapore, Spagna, Sud Africa e Svezia hanno potuto seguire il webinar sulla realizzazione di un sorbetto di frutta tradotto per l’occasione anche in lingua inglese. Davide Destefano ha così proposto e fatto conoscere il principe mondiale degli agrumi, il bergamotto di Reggio Calabria descrivendo le sue caratteristiche nutraceuriche e antiossidanti e spiegando la realizzazione di due sorbetti: Bergamotto di Reggio Calabria e una sua declinazione in abbinamento ad una fragola km 0 coltivata a San Lorenzo Marina. Grande interazione dei numerosi spettatori che con una serie di domande hanno potuto approfondire la loro conoscenza sull’agrume più importante del mondo . Ennesimo esempio di marketing territoriale promosso solo con l’impiego delle professionalità locali che possono sicuramente essere la chiave di volta per la nostra regione.