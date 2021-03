Reggio Calabria, il Comune di Caulonia cerca locali per allestire un centro vaccinale: La Chimera pronta a mettersi a disposizione [FOTO]

9 Marzo 2021 17:10

La struttura situata a Camini, in provincia di Reggio Calabria, è dotata di ben 8 ingressi separati e di una ventina di grandi stanze molte delle quali potrebbe essere allestite per fare le vaccinazioni

La Chimera Cooperativa Sociale di Camini, Comune in provincia di Reggio Calabria, pronta a mettere a disposizione la propria struttura come centro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. I rappresentanti della clinica hanno deciso di proporsi dopo la richiesta avanzata dal Comune di Caulonia per cercare locali da poter utilizzare come centro vaccinale. Al momento infatti la campagna procede molto lentamente nella fascia jonica reggina ed in particolare nella Locride. Ecco di seguito il testo del documento inviato alle autorità sanitarie locali e nazionali:

“Io Sottoscritta DICHIERA Maria, nata a Locri (RC) il 29/12/1964 ed ivi residente in Via S.S. 106 numero 7, in qualità di Rappresentante legale de “La Chimera” Cooperativa Sociale, che gestiva una struttura psichiatrica riabilitativa regolarmente accreditata ed autorizzata, espone quanto segue. Visto la chiusura attualmente della struttura psichiatrica La Chimera sita in Contrada Ellera di Camini (RC), si fa presente a tutti gli organi preposti che sono disponibile a far usufruire della mia struttura fino al 31/08/2021 al fine di rendere operativo un nuovo centro vaccinale COVID 19 visto che per quanto riguarda l’alto ionio reggino, come unico centro vaccinale attualmente si ha attiva la solo sede a Siderno.

La struttura funzionante ed a norma, attualmente chiusa, dispone di un’infermeria ben attrezzata e nel caso vogliate attrezzare altre infermerie si fa presente che la struttura ha moltissimi vani a disposizione e che è di quasi mille metri quadri con ben 8 ingressi separati e distanti così da disporre facilmente ingressi ed uscite dei vari soggetti che si dovranno sottoporre a vaccino. Conta ben 27 servizi igienieci, spogliatoi per il personale e cucina industriale. Ampio giardino esterno ma riservato con un enorme gazebo ombreggiante ove far attendere i soggetti in attesa di vaccinarsi. La struttura dista a 50 metri circa da una farmacia nel caso serva qualcosa di urgente o da prenotazione.

Inoltre siamo disposti a far usufruire la struttura e tutti i nostri locali a norma senza nessun tipo di introito, riconoscendoci solamente le spese vive di consumo come quelle elettriche ed idriche.

La struttura dispone anche di una segreteria con 4 uffici amministrativi con internet e stampante professionale ove predisporre tutto il necessario per l’elenco soggetti da vaccinare e/o avvisare.

A seconda dei tipi di vaccini da somministrare sarebbe necessario solo fornire alla struttura di un frigorifero a temperature bassissime idonee per il mantenimento del tipo di vaccino.

La struttura dispone inoltre di fronte all’immobile di un vastissimo piazzale ed area parcheggio ove possono tranquillamente fermarsi anche 150 auto contemporaneamente.

Si trova sulla costa ionica tra Monasterace e Riace marina ed è facilmente raggiungibile da tutti i paesi limitrofi (Monasterace, Stilo, Bivongi, Pazzano, Riace, Stignano e Placanica oltre alla stessa Camini). Quindi ricoprirebbe una vasta area di soggetti da vaccinare”.

La struttura è dotata di ben 8 ingressi separati e di una ventina di grandi stanze molte delle quali potrebbe essere allestite per fare le vaccinazioni. Inoltre ci sono tre rampe per disabili e camere da letto in cui poter riposare. La Chimera mette a disposizione anche tutta l’area amministrativa, in modo da poter creare un ottimo sistema organizzativo nella gestione delle prenotazione e nella compilazione dei vari moduli per le procedure. E’ presente infine un’area separata con ingresso autonomo per i dipendenti e chi deve somministrare le dosi con tanto di spogliatoi. Una possibilità da tenere in considerazione per una terra che fatica a trovare il passo giusto nella campagna vaccinale.