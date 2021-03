9 Marzo 2021 13:31

Reggio Calabria, Cannizzaro: “rinuncio alla nomina di vice coordinatore regionale di Forza Italia. Spiegherò le mie motivazioni direttamente a Berlusconi”

“Apprendo della mia nomina a vice coordinatore regionale di Forza Italia Calabria. Ringrazio il presidente Berlusconi e la dirigenza nazionale per l’attenzione riservata nei miei confronti. Tuttavia ritengo opportuno non accettare l’incarico. Comunicherò le motivazioni direttamente al Presidente. Continuerò a svolgere con lo stesso impegno e dedizione di sempre il ruolo di coordinatore provinciale di Reggio Calabria, ‘provincia più azzurra d’Italia’, rimanendo sempre a disposizione del mio partito e di Silvio Berlusconi. Colgo l’occasione per fare le congratulazioni e augurare buon lavoro al nuovo coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.