Reggio Calabria, buca in via Francesco Cananzi: la segnala una sedia gialla, esempio d’arte moderna [GALLERY]

14 Marzo 2021 13:02

Reggio Calabria, buca fra le strisce pedonali in via Francesco Cananzi: la segnala una sedia gialla dal grande valore artistico…

Reggio Calabria è una straordinaria città d’arte. I suoi Bronzi di Riace sono invidiati in tutto il mondo, il Castello Aragonese si erge in pieno centro quasi a difesa dei cittadini, il Duomo e la sua piazza sono uno splendido esempio di architettura. Passando per via Francesco Cananzi, una delle strade utilizzabili per scendere verso il Lungomare, i cittadini avranno pensato di trovarsi di fronte ad un’installazione d’arte moderna: una sedia gialla in mezzo alla strada. A vederla, nella nostra gallery, sembra proprio l’opera di un artista moderno: avete presente quelli che prendono un oggetto del quotidiano e lo trasformano in un elemento del paesaggio dal forte carattere simbolico che poi un turista (probabilmente asiatico) o un ragazzo (probabilmente con i baffetti hipster) fotograferà riconoscendone la genialità? Bene, non è così. Sarete stupiti, in questo momento, nel sapere che la sedia gialla serve a segnalare l’ennesima buca presente nella nostra splendida città d’arte. E non vi ci potete nemmeno sedere sopra…