Reggina, si fermano gli attaccanti. Baroni: “Montalto e Denis non si sono allenati, spero di averli da domani”

10 Marzo 2021 13:43

Le parole del tecnico della Reggina, Marco Baroni, a qualche giorno dal match col Monza: l’allenatore fa il punto sugli infortunati

Da Pisa a Monza. La Reggina guarda già avanti, al complicato match interno di sabato contro la seconda forza della classe, la corazzata Monza di Berlusconi e Galliani. Gli amaranto si sono già lasciati alle spalle il buon pari – ma con rammarico – ottenuto in Toscana qualche giorno fa. Mister Baroni, intervenuto a “Tutti figli di Gallo“, sui canali ufficiali del club, ha fatto il punto della situazione parlando anche dell’infermeria.

VERSO MONZA – “La gara di sabato come quella contro l’Empoli? Dipende da noi. L’Empoli ci ha fatto vedere la partita che non dobbiamo fare. Ci è servita. Comunque col Monza è complicata, la loro rosa è composta da grandi calciatori. Non dobbiamo comunque temere questo ma pensare a ciò che serve a noi: voglia, attenzione, aggressività, tutte componenti utili ad affrontare un organico del genere”.

I SINGOLI: DA OKWONKWO A MICOVSCHI – “Okwonkwo è stato scelto perché conosciamo le sue qualità. Sa dar fastidio alle difese, ma veniva da un lungo periodo di stop e aveva avuto un piccolo infortunio prima della sosta. L’ultima partita giocata in MLS era stata intorno al 13 dicembre. Non è ancora al top, può migliorare molto la sua condizione fisica che ovviamente si porta dietro anche quella prestativa. Stiamo cercando di farlo crescere insieme a tutta la squadra e agli altri nuovi arrivati. La strada è tracciata. Micovschi? A Frosinone non aveva pensiero e aveva voglia, ora gli è venuto il pensiero e gli è rimasta la voglia. Io cerco di infondere coraggio a ognuno di loro. Anche da lui mi aspetto una crescita costante”.

INFERMERIA – “Kinsgsley sta molto bene e potrebbe essere della partita sabato, ma non so se rischiarlo perché già a Bologna aveva avuto una piccola ricaduta e ora viene da questa distrazione muscolare. Abbiamo tenuto fermo Montalto tutta la settimana per un problema alla schiena, ma spero domani possa rientrare in gruppo. Si è invece fermato per una contusione German Denis, ma sono convinto che anche lui domani potrà essere disponibile. Tutti gli altri stanno bene”.

IL GRUPPO E L’AMBIENTE – “Quando sono arrivato era un momento difficile, c’era pressione dell’ambiente e questo non aiuta. Quando una testa è preoccupata, non può portare buone idee e atteggiamenti. Abbiamo lavorato molto sulla fiducia e la squadra è cresciuta con il lavoro. Ho trovato un gruppo disponibile, dei ragazzi che è un piacere allenare. C’è attenzione e per un allenatore, quando c’è un gruppo ricettivo, è un grande valore aggiunto. Ho trovato persone anche al centro sportivo che lavorano con passione, fanno di tutto perché la squadra possa rendere al meglio”.