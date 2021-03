Reggina, il report odierno: buone notizie dall’infermeria, Edera e Menez di nuovo in gruppo

9 Marzo 2021 17:25

Reggina, il reporto della seduta odierna al centro sportivo Sant’Agata: Jeremy Menez e Simone Edera hanno partecipato all’intera sessione di allenamento

La Reggina prosegue la marcia di avvicinamento alla complicata gara interna contro il Monza. Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, anche oggi la squadra amaranto è scesa in campo agli ordini di mister Baroni. Buone notizie provengono dall’infermeria: Jermey Menez e Simone Edera, infatti, hanno partecipato all’intera sessione di allenamento, risultando completamente recuperati dopo l’assenza a Pisa (l’esterno scuola Torino era stato comunque convocato. “Stamane – recita il report pubblicato sul sito ufficiale amaranto – il gruppo ha effettuato una prima fase di attivazione muscolare in palestra, prima di proseguire sul campo numero 2 il lavoro di giornata. Prove tattiche in fase di possesso e non possesso, con partitella finale a tutto campo. Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina”.