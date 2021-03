Orlandina Basket, nuovo arrivo: ufficiale Baye Modou Diouf

10 Marzo 2021 14:05

Con una nota ufficiale, l’Orlandina Basket comunica l’arrivo del nuovo giocatore Baye Modou Diouf

Orlandina Basket comunica di aver ingaggiato il centro Baye Modou Diouf. L’atleta ha firmato un contratto biennale, valevole fino al 30 giugno 2022. Diouf, classe 1999, proviene dalla Vaporart Bernareggio. Il giovane lungo, 203 cm di altezza, nelle 11 partite disputate nel campionato di Serie B ha viaggiato quasi in doppia doppia di media, con 10 punti e 9.2 rimbalzi a gara. Per lui un high di 18 punti e 14 rimbalzi nella vittoria sulla Sangiorgese. Lo scorso anno, sempre con la maglia di Bernareggio, per lui 9 punti e 7.8 rimbalzi in 23 partite giocate. Nato in Senegal, ma di formazione italiana, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Team Tigullio, in Liguria, è approdato a Piacenza, dove nel 2017/18 ha esordito in Serie A2.

“Essere riusciti a chiudere questa operazione – dice Antonio Sapone, responsabile scouting del club – in un mercato così complicato, tanto più in una stagione del genere, è per noi motivo di grande soddisfazione. Modou Diouf è un ragazzo che seguivamo da tempo. È un giocatore verticale, in grado di giocare sopra il ferro e, più in generale, un grandissimo atleta, dotato di ottimi istinti e buona tecnica a rimbalzo. In difesa sa proteggere il ferro, ma il dinamismo e l’energia lo rendono abile anche ad uscire sul perimetro. Il suo arrivo, insieme a quello di Alberto Conti della settimana scorsa, è il frutto di un grande sforzo da parte della proprietà e testimonia uno dei valori principali di questo Club: l’assoluta volontà di non vivacchiare, bensì di provare sempre, anche in una stagione difficile come questa, a perseguire con ambizione il massimo risultato possibile”.