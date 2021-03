Messina: Unime aderisce alla giornata della sensibilizzazione sulla endometriosi [FOTO]

4 Marzo 2021 09:51

Messina: Unime aderisce alla giornata della sensibilizzazione sulla endometriosi e si illumina di giallo

In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre a marzo, Unime ha aderito all’iniziativa della WorldWide Endomarch, “Facciamo luce sull’Endometriosi – L’Italia si illumina di giallo”, organizzata anche in 55 capitali del mondo. A causa del prorogarsi dell’emergenza sanitaria da Covid19 è stata creata una “call to action” su tutto il territorio italiano, richiedendo di illuminare di giallo un monumento, per tutto il mese di marzo, vista l’importanza e l’impatto sociale dell’endometriosi e alla luce del contributo fondamentale di un’adeguata e più ampia informazione. L’endometriosi, malattia, cronica, pur essendo ampiamente diffusa tra le donne in età fertile – si stima che una donna su dieci ne sia affetta (3 milioni di donne in Italia) – è purtroppo ancora oggi poco conosciuta. L’unica arma attualmente a disposizione, in assenza di cura, è la Prevenzione. Con il fine di sensibilizzare la cittadinanza messinese sull’endometriosi, la Sede centrale dell’Ateneo sarà illuminata di giallo per tutto il mese di marzo.