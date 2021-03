Incidente a Messina, auto finisce fuori strada: Vigili del Fuoco recuperano il mezzo [FOTO]

1 Marzo 2021 15:11

Messina: il conducente illeso una volta uscito dal mezzo, si è fatto accompagnare a casa da un passante

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti stamattina, alle prime luci dell’alba, per un’auto finita fuori strada, lungo il tragitto che porta a Portella di Castanea (ME). All’arrivo sul posto la squadra ha rilevato che l’auto aveva la portiera aperta e nessuno apparentemente fuori la vettura. Successivamente si è appreso che fortunatamente il conducente era illeso e si è fatto accompagnare a casa da un passante. Dopo aver messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.