10 Marzo 2021 18:28

Messina: eletti i componenti interni del CdA d’Ateneo, in rappresentanza del personale per la prima volta una donna

Si sono concluse le operazioni di spoglio per le elezioni di quattro componenti interni in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per il triennio 2021-2024. Il prof. Luigi D’Andrea con 87 voti è stato eletto rappresentante dei professori ordinari per la Macro Area “Scienze Economico- Giuridico- Umanistiche”, il prof. Sergio Lucio Vinci con 239 voti è stato eletto rappresentante dei professori associati per la Macro Area ” Scienze della Vita”, il prof. Mauro Federico con 109 voti è stato eletto rappresentante dei ricercatori per la Macro Area “Scienze”, mentre come rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici con 381 voti è stata eletta per la prima volta una donna, la dott.ssa Clorinda Capria.