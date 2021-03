Le Ricette di StrettoWeb – Broccoli gratinati al forno

10 Marzo 2021 12:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei broccoli gratinati al forno

I broccoli gratinati al forno sono un piatto delizioso che racchiude gusto e proprietà benefiche. Questi ortaggi preziosi, che stanno alla base di una sana alimentazione, ci regalano un contorno sfizioso e croccante, assolutamente da assaggiare!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 Kg di broccoli

200 gr. di scamorza

80 gr. di pangrattato

100 gr. di pecorino grattugiato

100 ml. di latte

1 spicchio d’aglio

Olio

Preparazione

Pulite i broccoli, ricavate le cimette e sbollentatele in acqua salata per circa 10 minuti. In una ciotola versate il latte, l’aglio tritato, metà del pecorino, il sale, il pepe e mescolate bene. Inserite in una pirofila oleata i broccoli e ricopriteli con il latte. Aggiungete il formaggio grattugiato rimanente, i cubetti di scamorza, il pangrattato ed un filo d’olio. Infornate a 180 gradi per 20/25 minuti finchè non saranno dorati.

Conservazione

I broccoli gratinati si conservano per un paio di giorni in frigorifero.

Curiosità e benefici dei broccoli

Ortaggi dalle ottime proprietà nutrizionali, i broccoli, conosciuti già dai Greci e dai Romani che li consumavano prima dei banchetti per assorbire meglio l’alcool, sono ipocalorici, particolarmente ricchi di fibre, vitamina C, calcio, potassio, fosforo e apportano un maggiore contenuto di proteine rispetto ad altre verdure. Sono anche ricchi di numerosi composti vegetali, fra cui il sulforafano, capace di ridurre lo stress ossidativo e di stimolare il sistema immunitario. Efficaci nell’abbassare i livelli di colesterolo e nel regolare i livelli glicemici nel sangue, sono davvero benefici per tutti.

Il consiglio della zia

Aggiungete ai broccoli gratinati mandorle o pinoli tostati prima di infornarli.