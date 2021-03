Lamezia Terme: donati alla Caritas 1.300 capi di abbigliamento sequestrati [FOTO]

25 Marzo 2021 10:44

Oltre un migliaio di capi di abbigliamento contraffatti e sequestrati dalla Guardia di Finanza sono stati donati alla Caritas diocesana lametina. La consegna è avvenuta nella sede dell’arcidiocesi di Lamezia Terme alla presenza del Vescovo, Monsignor Giuseppe Schillaci, e del direttore della Caritas diocesana, Don Fabio Stanizzo. Le Fiamme Gialle hanno donato, in particolare, 1.300 capi di abbigliamento tra magliette e pantaloni sequestrati dal Gruppo di Lamezia Terme nel corso di un’operazione volta al contrasto dell’abusivismo e del commercio illegale di merce contraffatta. Per i capi d’abbigliamento, sottratti al mercato illegale, il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto e condiviso l’idea delle Fiamme Gialle di devolvere il vestiario in beneficienza, per l’utilizzo solidale che sarà curato dalla Caritas attraverso la distribuzione a persone indigenti e bisognose in questo periodo di grave crisi economica dovuta all’emergenza pandemica. L’iniziativa è il segno del costante impegno del Corpo a favore della collettività, anche attraverso iniziative benefiche verso i più bisognosi.